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51 минуту назад

СМИ: глава «Нафтогаза Украины» подал в отставку

Лера Букина

Глава «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко уходит со своего поста – им было написано заявление об отставке, сообщает украинское издание «Экономическая правда», ссылаясь на источники.

СМИ: глава «Нафтогаза Украины» подал в отставку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что на его место придет министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

Отмечается, что процедура предполагает необходимость увольнения Наблюдательного совета «Нафтогаза».

Издание также подчеркивает, что Чернышов сначала должен быть снят Верховной радой с должности министра. Информацию о его возможном увольнении подтвердил депутат украинского парламента Ярослав Железняк.

Ранее Витренко заявил, что грядущий зимний период будет «худшим в истории» Украины, Он предупредил о постоянных перебоях с электричеством и проблемах с отоплением. До этого Витренко выступал за отказ от газа и переход на отопление мусором и биомассой. Он утверждал, что это экономически выгоднее.

Глава компании «Нафтогаз» также признавал, что украинская сторона не в состоянии платить за импорт газа.

Ранее глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко принял решение уйти в отставку по состоянию здоровья.

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