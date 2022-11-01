Предприниматель и бывший владелец «Тинькофф банка» Олег Тиньков заявил, что приступил к началу процедуры отзыва бренда «Тинькофф» из российского банка. Соответствующей информацией он поделился в соцсети Instagram (запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), передает ТАСС.

«Я начинаю процесс отзыва своего бренда "Тинькофф" из банка», - подчеркнул бизнесмен.

В понедельник он проинформировал о своем решении отказаться от гражданства РФ. Однако позднее пост пропал из социальной сети. Тиньков заявил, что он исчез «загадочным образом».

Весной Олег Тиньков попал под санкции властей Великобритании. Семейные трасты, которые связаны с ним, в результате нескольких сделок избавились от всей своей доли в компании. Группа «Интеррос» теперь держит примерно 35,08% акций компании.