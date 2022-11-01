Российские бренды заполнили ТЦ

В российских торговых центрах зафиксировано увеличение числа российских брендов. Об этом сообщают «Известия».

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Речь идет об одежде, товарах для дома и мебели. Эксперты связывают динамику с решением иностранных производителей покинуть российский рынок. Другой фактор, по их мнению, - блокировка ряда социальных сетей, которые давали возможность маркам продвигать свою продукцию.

Участники рынка отмечают рост числа монобрендовых магазинов и доли отечественных марок в дизайнерских универмагах.

В «Опоре России» также отмечают, что у новых игроков появляется возможность выйти на рынок за счет господдержки. Это расширяет ассортимент, добавили там.

В Минпромторге указывают на стабильный рост объема производства легкой промышленности (7% в год).