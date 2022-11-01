Российские бренды заполнили ТЦ

В российских торговых центрах зафиксировано увеличение числа российских брендов. Об этом сообщают «Известия».
Речь идет об одежде, товарах для дома и мебели. Эксперты связывают динамику с решением иностранных производителей покинуть российский рынок. Другой фактор, по их мнению, - блокировка ряда социальных сетей, которые давали возможность маркам продвигать свою продукцию.
Участники рынка отмечают рост числа монобрендовых магазинов и доли отечественных марок в дизайнерских универмагах.
В «Опоре России» также отмечают, что у новых игроков появляется возможность выйти на рынок за счет господдержки. Это расширяет ассортимент, добавили там.
В Минпромторге указывают на стабильный рост объема производства легкой промышленности (7% в год).
Ранее газета «Коммерсант» сообщала, что испанской fashion-группа Inditex, владеющей брендами Zara, Massimo Dutti, Pull&Bear, Bershka, рассматривается возможность передачи активов партнерам в «дружественной» для России стране. Это позволит компании вернуться на рынок РФ. «Известия» подтвердили, что магазины Zara возобновят работу, однако их название, вероятно, поменяется. Теперь на них будет вывеска «Новая мода» (New fashion), указывала газета.