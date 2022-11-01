Главу «Нафтогаза» уволили

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«Кабмин уволил Витренко с поста главы «Нафтогаза», - уточнил депутат.

Гончаренко предположил, что новым директором компании могут назначить министра развития общин и территорий Алексея Чернышова.

Напомним, что Витренко неоднократно заявлял о критической ситуации в энергетической отрасли. В частности, он предупредил, что предстоящая зима будет самой тяжелой в истории Украины.