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26 минут назад

Главу «Нафтогаза» уволили

Илья Родин

Правительство Украины во вторник, 1 ноября, уволило Юрия Витренко с должности руководителя компании «Нафтогаз». Об этом сообщил в социальных сетях парламентарий Алексей Гончаренко, пишет ТАСС.

Главу «Нафтогаза» уволили
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Кабмин уволил Витренко с поста главы «Нафтогаза», - уточнил депутат.

Гончаренко предположил, что новым директором компании могут назначить министра развития общин и территорий Алексея Чернышова.

Напомним, что Витренко неоднократно заявлял о критической ситуации в энергетической отрасли. В частности, он предупредил, что предстоящая зима будет самой тяжелой в истории Украины.

Кроме того, он сообщал о проблемах с газовыми хранилищами и разрушении порядка 40% объектов энергетики страны..

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