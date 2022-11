В Twitter изучают возможность введения платных личных сообщений

Американская компания Twitter, владеющая одноименной социальной сетью, рассматривает возможность введения платных функций на своей платформе, в том числе за отправку личных сообщений широко известным пользователям. Об этом сообщила в четверг газета The New York Times со ссылкой на источники.

Бывший сотрудник британской рекламной компании WPP Роб Норман в авторской колонке The New York Times ранее указывал, что из-за идей Маска по превращению соцсети в более свободную для выражения своего мнения платформу крупные рекламодатели могут прекратить выделять средства на продвижение своих товаров в Twitter. По сведениям газеты The Wall Street Journal, несколько больших компаний, в том числе General Mills, владелец продуктового бренда Nestle, Mondelez International, известный по производству печенья Oreo, фармакологический гигант Pfizer и автомобильный производитель Audi, уже приняли решение приостановить выделение средств на маркетинг в Twitter.