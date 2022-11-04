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1 час назад

NYT: в Twitter изучают возможность введения платных личных сообщений

ТАССиещё 1

Американская компания Twitter, владеющая одноименной социальной сетью, рассматривает возможность введения платных функций на своей платформе, в том числе за отправку личных сообщений широко известным пользователям. Об этом сообщила в четверг газета The New York Times со ссылкой на источники.

В Twitter изучают возможность введения платных личных сообщений
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее сведениям, помимо этого, в качестве платных функций рассматривается просмотр отдельных видео. Обсуждения по поводу платных функций начались сразу после приобретения компании Илоном Маском.

Видео дня

Как отмечает издание, данные меры направлены на быстрое получение прибыли, так как Маск для завершения сделки взял кредит в размере $13 млрд с большой процентной ставкой. Вместе с тем в компании рассматривают массовые увольнения сотрудников, по информации агентства Bloomberg, под сокращение может подпасть половина штата Twitter.

Бывший сотрудник британской рекламной компании WPP Роб Норман в авторской колонке The New York Times ранее указывал, что из-за идей Маска по превращению соцсети в более свободную для выражения своего мнения платформу крупные рекламодатели могут прекратить выделять средства на продвижение своих товаров в Twitter. По сведениям газеты The Wall Street Journal, несколько больших компаний, в том числе General Mills, владелец продуктового бренда Nestle, Mondelez International, известный по производству печенья Oreo, фармакологический гигант Pfizer и автомобильный производитель Audi, уже приняли решение приостановить выделение средств на маркетинг в Twitter.

27 октября Маск закрыл сделку по покупке компании Twitter. Ожидается, что новый владелец отменит практику постоянной блокировки пользователей. Предприниматель объявил, что создает специальный совет, который займется изучением вопроса модерации Twitter.

Во вторник Маск также предложил ввести плату $8 в месяц за верификацию учетной записи в соцсети. По словам нового владельца Twitter, предложенная им опция "уничтожит ботов", вдвое сократит количество рекламы на платформе, а также позволит пользователям с подтвержденными аккаунтами публиковать длинные видеоролики и аудиозаписи и обеспечит приоритет учетной записи в поисковой выдаче или при отображении ответов к постам.

Компании,Илон Маск,Pfizer,
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