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35 минут назад

СМИ: Jagermeister уходит из России

Лера Букина

Производитель крепкого ликера Jagermeister решил свернуть бизнес в России. Об этом сообщает агентство ЕАН со ссылкой на представителя одной из компаний, которая снабжает алкоголем бары в Екатеринбурге.

СМИ: Jagermeister уходит из России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Ранее об этом были только слухи. Но российские поставщики один за другим начали заявлять об отказах. В ряде точек уже закончились запасы», — подчеркнул собеседник.

До этого агентство сообщало о возникновении серьезного дефицита алкогольной продукции. Он наблюдался летом.

Евросоюз весной принял решение о запрете поставок в РФ вин, в частности, игристых, пива и крепких спиртных напитков.

Ранее компания Diageo объявила о том, что покидает российский рынок. Ей принадлежат бренды Johnnie Walker, J&B, White Horse и Crown Royal, водку Smirnoff, ликеры Baileys, ром Captain Morgan, джин Gordon’s, пиво Guinness. Heineken и Carlsberg также пошли на приостановку своих проектов.

Ранее агентство «Интерфакс», ссылаясь на данные Ассоциации компания розничной торговли, сообщило, что крупные торговые сети в РФ в июне-августе решили сократить импорт алкоголя на 60-100% в сравнении уровнем прошлого года.

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