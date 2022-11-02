СМИ: Jagermeister уходит из России

Производитель крепкого ликера Jagermeister решил свернуть бизнес в России. Об этом сообщает агентство ЕАН со ссылкой на представителя одной из компаний, которая снабжает алкоголем бары в Екатеринбурге.

«Ранее об этом были только слухи. Но российские поставщики один за другим начали заявлять об отказах. В ряде точек уже закончились запасы», — подчеркнул собеседник.

До этого агентство сообщало о возникновении серьезного дефицита алкогольной продукции. Он наблюдался летом.

Евросоюз весной принял решение о запрете поставок в РФ вин, в частности, игристых, пива и крепких спиртных напитков.

Ранее компания Diageo объявила о том, что покидает российский рынок. Ей принадлежат бренды Johnnie Walker, J&B, White Horse и Crown Royal, водку Smirnoff, ликеры Baileys, ром Captain Morgan, джин Gordon’s, пиво Guinness. Heineken и Carlsberg также пошли на приостановку своих проектов.