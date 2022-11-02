Рекламные интересы национальных компаний обсудят на НРФ’6

«Нельзя отрицать, что внешние технологические санкции наложили свой отпечаток на работу рекламного бизнеса в этом году. Однако, проведение нашего Форума вселяет оптимизм: эксперты стратегических и профильных сессий поделятся успешными антикризисными стратегиями и практическими решениями, которые создают важный фундамент для формирования новых возможностей рекламы, маркетинга и цифровизации. Российские агентства и медиаплощадки делают большой упор на взаимодействие с локальными рекламодателями – теми компаниями, которые будут определять будущее нашей экономики и заинтересованы в том, чтобы удовлетворить запросы потребителей. Несмотря на разноплановость состава спикеров наших стратегических сессий, все выступления сосредоточены на поиск ответов, которые волнуют индустрию сегодня, как преодолеть затянувшуюся кризисную фазу и пережить очередную трансформацию без существенных потерь», — отмечает модератор главной стратегической сессии НРФ Валентин Смоляков, первый вице-президент АКАР.