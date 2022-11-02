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1 час назад

Великобритания ввела санкции против четырех российских бизнесменов

Lenta.ru

Великобритания ввела санкции против четырех российских бизнесменов. В санкционных списках оказались экс-глава совета директоров горно-металлургической компании Evraz Александр Абрамов, а также ее бывший президент Александр Фролов, член совета директоров «Сибура» Альберт Шигабутдинов и гендиректор «Татавтодора» Айрат Шаймиев, пишет Reuters со ссылкой на слова главы британского МИД Джеймса Клеверли.

Британия ввела санкции против четырех российских бизнесменов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Их активы в Великобритании заморозят, а въезд в страну запретят.

«Выбирая целью [санкций] этих людей, мы усиливаем экономическое давление на [президента России Владимира] ПутиПутина и будем продолжать делать это до тех пор, пока Украина не победит», — заявил Клеверли.

В российском списке Абрамов занимает 21-е место, Фролов — 37-е, Шигабутдинова — 74-е, а Шаймиев, который является сыном первого президента Татарстана, значится 80-ым.

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