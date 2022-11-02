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44 минуты назад

Великобритания ввела новые санкции против россиян

Лера Букина

Власти Великобритании приняли решение ввести санкции против российских бизнесменов. Об этом сообщает Reuters.

Великобритания ввела новые санкции против россиян
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В список попали Александр Абрамов (экс-глава совета директоров Evraz, 21-й в списке Forbes), Александр Фролов (экс-президент Evraz, 37-й в списке Forbes) Альберт Шигабутдинов (член совета директоров «Сибура», 74-й в списке Forbes) и сын первого президента Татарстана Айрат Шаймиев (гендиректор «Татавтодора», 80-й в списке Forbes).

«Выбирая целью [санкций] этих людей, мы усиливаем экономическое давление на [президента России Владимира] Путина», - подчеркнул министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли.

По его словам, страна будет действовать таким образом до тех пор, пока Украина не выигрывает в этой войне.

Рестрикции предполагают заморозку активов и запрет на въезд в страну. Ужесточение санкций со стороны Великобритании начало наблюдаться с конца февраля.

Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что вопреки санкциям России удалось избежать негативных сценариев в экономике. Против страны введено более чем 12 тыс. ограничений, отметил он.

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