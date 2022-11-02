Великобритания ввела новые санкции против россиян

Власти Великобритании приняли решение ввести санкции против российских бизнесменов. Об этом сообщает Reuters.

«Выбирая целью [санкций] этих людей, мы усиливаем экономическое давление на [президента России Владимира] Путина», - подчеркнул министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли.

По его словам, страна будет действовать таким образом до тех пор, пока Украина не выигрывает в этой войне.

Рестрикции предполагают заморозку активов и запрет на въезд в страну. Ужесточение санкций со стороны Великобритании начало наблюдаться с конца февраля.