Дистрибьютер ликера Jägermeister опроверг уход из России

Дистрибьютор немецкого ликера Jägermeister в России группа компаний «Руст» опровергла информацию о полной остановке поставок алкогольного напитка в Россию. Об этом пишет агентство ЕАН.

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При этом в компании признали, что на протяжении некоторого времени наблюдались перебои с поставками Jägermeister.

«В последнее время по независящим от "Руста" причинам наблюдались перебои с продукцией в определенных регионах, но данная ситуация носила временный характер. Мы планируем продолжить сотрудничество с Jägermeister и поставки продукции всем клиентам на территории России, в ближайшее время ожидаем отгрузки продукции для доставки ее клиентам», - пояснил представитель «Руст».

Ранее омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Сергей Миронов заявил РИА Новости о том, что производитель Jägermeister объявил о приостановке поставок в Россию, и поставщики уже уведомили рестораны о повышении цен на ликер, который еще есть в наличии.

Он также выразил уверенность, что сам производитель не заинтересован в уходе из России, так как «десятилетиями развивал бренд и финансировал маркетинг», поэтому выход из ситуации будет найден.