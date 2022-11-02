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30 минут назад

Дистрибьютор опроверг остановку поставок Jagermeister в Россию

Алиса Селезнёва

Дистрибьютор немецкого ликера Jägermeister в России группа компаний «Руст» опровергла информацию о полной остановке поставок алкогольного напитка в Россию. Об этом пишет агентство ЕАН.

Дистрибьютер ликера Jägermeister опроверг уход из России
Фото: ТАССТАСС

При этом в компании признали, что на протяжении некоторого времени наблюдались перебои с поставками Jägermeister.

«В последнее время по независящим от "Руста" причинам наблюдались перебои с продукцией в определенных регионах, но данная ситуация носила временный характер. Мы планируем продолжить сотрудничество с Jägermeister и поставки продукции всем клиентам на территории России, в ближайшее время ожидаем отгрузки продукции для доставки ее клиентам», - пояснил представитель «Руст».

Ранее омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Сергей Миронов заявил РИА Новости о том, что производитель Jägermeister объявил о приостановке поставок в Россию, и поставщики уже уведомили рестораны о повышении цен на ликер, который еще есть в наличии.

Он также выразил уверенность, что сам производитель не заинтересован в уходе из России, так как «десятилетиями развивал бренд и финансировал маркетинг», поэтому выход из ситуации будет найден.

Евросоюз на фоне российской спецоперации на Украине весной принял решение о запрете поставок в РФ вин, в частности, игристых, пива и крепких спиртных напитков. Об уходе с российского рынка также заявила компания Diageo, которой принадлежат бренды Johnnie Walker, J&B, White Horse и Crown Royal, водку Smirnoff, ликеры Baileys, ром Captain Morgan, джин Gordon’s, пиво Guinness. Heineken и Carlsberg также пошли на приостановку своих проектов.

Компании,Сергей Миронов,ЕС,
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