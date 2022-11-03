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1 час назад

Bloomberg: Маск планирует наполовину сократить штат Twitter

BFM.RUиещё 6

Американский бизнесмен Илон Маск после закрытия 44-миллиардной сделки по покупке Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) намерен почти вдвое сократить штат компании. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Маск планирует наполовину сократить штат Twitter
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным агентства, под сокращения попадут 3,7 тысячи из 7,5 тысячи сотрудников Twitter. Оставшимся в штате компании запретят работать удаленно.

Собеседники Bloomberg считают, что мера продиктована снижением расходов. Ни Илон Маск, ни официальные представители Twitter пока никак не прокомментировали данную информацию.

Ранее о возможном сокращении около 50% персонала Twitter сообщали источники The New York Times.

Компании,Илон Маск,
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