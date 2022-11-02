«Яндекс.Маркет» начал продавать товары закрывшейся в России сети Decathlon

«Яндекс.Маркет» начал реализацию продукции ретейлера Decathlon. Сейчас на площадке представлены товары для фитнеса, рыбалки, зимних видов спорта и даже крупные тренажеры. На все скидки, с учетом которых цены остались на прежнем уровне.

Фото: BFM.RU BFM.RU

Французский ретейлер Decathlon пришел в Россию в 2006 году. К этому моменту на рынке уже был его главный российский конкурент «Спортмастер». Decathlon выигрывал за счет более низких цен. Часто его покупателями были те, кто только пробует себя в спорте или те, кто, например, собрался в поход, заранее зная, что это первый и последний раз.

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После закрытия магазинов в середине июня этого года в сегменте офлайн образовался дефицит предложения, указывает фитнес-директор сети клубов Crocus Fitness Виталий Вознюк:

Виталий Вознюк фитнес-директор сети клубов Crocus Fitness «Есть профессиональные спортивные магазины по конкретным видам спорта, где покупают те, кто в спорт глубоко окунулся. А есть масс-маркет, такие как «Спортмастер» и Decathlon. Для любителей Decathlon был очень хорошим магазином, можно было по доступным ценам приобрести спортивный инвентарь именно любительского уровня, был большой ассортимент, поэтому для России это отрицательный момент. Понятное дело, что сейчас в связи с развитием маркетплейсов, таких как Wildberries, Ozon, все можно покупать там. Но если говорить про офлайн-магазины, кроме «Спортмастера», аналогов уже нет».

Пока «Яндекс.Маркет» не продает одежду Decathlon. Но она, к слову, есть на Wildberries, который тоже продает остатки с российских складов бренда, просто громко об этом не заявлял. А на Ozon есть и некрупный фитнес-инвентарь.

В пресс-службе «Яндекс Маркета» отметили, что ассортимент товаров Decathlon будет пополняться. Вопрос: как? Decathlon объяснил закрытие точек продаж в России именно разрывом цепочек поставок. Хотя та же одежда бренда шилась в основном в Азии. Комментирует бизнес-консультант, член правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Сергей Илюха:

Сергей Илюха бизнес-консультант, член правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла «Возможны несколько сценариев. Он действительно планирует каким-то образом завозить [товары в Россию]. Причем это может быть как более или менее официальный импорт через третьи страны, так и параллельный импорт, не через официальные каналы. Это второй вариант. И третий вариант: возможно, это просто маркетинговый ход. То есть пока у него нет понимания, откуда он будет брать новые коллекции, но для того, чтобы завоевать лояльность покупателей бренда и увеличить продажи, он декларирует свое желание продолжить работу с брендом и возить новые коллекции. Какие будут цены? Это будет зависеть от того, где он сможет достать товар и сможет ли. В общем-то, велика вероятность, что цена будет выше реализуемых сегодня остатков».