Оборот Wildberries впервые превысил 1 трлн рублей

Онлайн-ритейлер Wildberries до 1,1 трлн руб. увеличил оборот от продаж товаров и услуг с учётом возвратов и скидок (GMV) по итогам девяти месяцев 2022 года. Показатель вырос на 95% год к году, сообщили Sostav в пресс-службе Wildberries, добавив, что впервые оборот компании преодолел планку в 1 трлн руб.

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По данным маркетплейса, рост продаж в штуках составил 76%. Общее число заказов достигло 954,7 млн, на 83% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

В третьем квартале 2022 года оборот Wildberries увеличился на 95% до 420,2 млрд руб., что также стало новым рекордом, подчеркнул онлайн-ритейлер.

Наибольшие объёмы продаж по итогам девяти месяцев текущего года Wildberries зафиксировал в категориях:

одежда, обувь и аксессуары (382,7 млрд руб., рост на 70% год к году);

товары для дома и дачи (159 млрд руб., рост на 136%);

детские товары (117,4 млрд руб., рост на 59%);

бытовая техника и электроника (90,9 млрд руб., рост на 93%);

косметика и парфюмерия (90,1 млрд руб., рост на 94%).

Оборот компании в категории бытовой техники и электроники впервые превысил показатель сегмента косметики и парфюмерии. В Wildberries связывают такой рост с расширением ассортимента и увеличением покупательской активности на онлайн-площадке.

Согласно данным компании, за первые девять месяцев года наиболее динамичными темпами продажи росли в категориях:

умный дом и безопасность (+259% год к году);

строительные материалы (+187%);

фото- и видеотехника (+181%);

садовая техника (+178%);

спортивный инвентарь (+175%).

В первом полугодии 2022 года GMV компании вырос на 94% год к году, достигнув 628,7 млрд руб., в штуках рост продаж товаров составил 77%. Во втором квартале оборот компании увеличился на 92%, до рекордных 340,1 млрд руб.