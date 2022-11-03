Оборот Wildberries впервые превысил 1 трлн рублей

Онлайн-ритейлер Wildberries до 1,1 трлн руб. увеличил оборот от продаж товаров и услуг с учётом возвратов и скидок (GMV) по итогам девяти месяцев 2022 года. Показатель вырос на 95% год к году, сообщили Sostav в пресс-службе Wildberries, добавив, что впервые оборот компании преодолел планку в 1 трлн руб.
По данным маркетплейса, рост продаж в штуках составил 76%. Общее число заказов достигло 954,7 млн, на 83% больше, чем за аналогичный период 2021 года.
В третьем квартале 2022 года оборот Wildberries увеличился на 95% до 420,2 млрд руб., что также стало новым рекордом, подчеркнул онлайн-ритейлер.
Наибольшие объёмы продаж по итогам девяти месяцев текущего года Wildberries зафиксировал в категориях:
Согласно данным компании, за первые девять месяцев года наиболее динамичными темпами продажи росли в категориях:
Ранее Wildberries сообщал, что вложит 13,7 млрд руб. в «День холостяка» — международную акцию-распродажу, которая пройдет на площадке с 2 по 14 ноября. Для продавцов, принявших участие в распродаже, маркетплейс снизит собственную комиссию на 15%, а её минимальный размер составит 3%.