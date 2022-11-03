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11 минут назад

В Канаде ополчились на китайские компании

Лера Букина

Власти Канады обратилась к трем китайским фирмам с призывом отказаться от своих инвестиций в определенные канадские компании. Речь идет об организациях, которые занимаются добычей важнейших полезных ископаемых, сообщает Reuters.

В Канаде ополчились на китайские компании
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Канаде объяснили данное требование национальной безопасностью страны.

Предписание было сделано в адрес Sinomine, Chengze Lithium International и Zangge Mining Investment. Первые две получили предложение продать свою долю, третью просят покинуть рынок страны.

Министр промышленности Франсуа-Филипп Шампань указал на планы федерального правительства работать предприятиями Канады для того, чтобы привлекать прямые иностранные инвестиции от партнеров, «которые разделяют интересы и ценности» страны, подчеркнул он.

Ранее канадский министр иностранных дел Канады Мелани Жоли сообщила о необходимости наладить взаимодействие с Россией и Китаем в связи с усилением борьбы за влияние в мире.

Компании,Мелани Жоли,
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