В Канаде ополчились на китайские компании

Власти Канады обратилась к трем китайским фирмам с призывом отказаться от своих инвестиций в определенные канадские компании. Речь идет об организациях, которые занимаются добычей важнейших полезных ископаемых, сообщает Reuters.

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В Канаде объяснили данное требование национальной безопасностью страны.

Предписание было сделано в адрес Sinomine, Chengze Lithium International и Zangge Mining Investment. Первые две получили предложение продать свою долю, третью просят покинуть рынок страны.

Министр промышленности Франсуа-Филипп Шампань указал на планы федерального правительства работать предприятиями Канады для того, чтобы привлекать прямые иностранные инвестиции от партнеров, «которые разделяют интересы и ценности» страны, подчеркнул он.