Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+13° в 
USD 61.62EUR 60.92
Войти в почту
49 минут назад

В Грузии пошли по стопам Украины в вопросе олигархов

Лера Букина

В Грузии был одобрен в первом чтении законопроект «об олигархах», предполагающий введение определения олигарха и запрет гражданам из реестра олигархов участвовать в общественно-политической жизни страны. Трансляция голосования велась на сайте законодательного органа.

В Грузии пошли по стопам Украины в вопросе олигархов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Законопроектом будет закреплено, что олигархи – это те, кто принимает участие в политической жизни государства, значительным образом влияет на средства массовой информации или владеет ими. Также олигархами значатся лица, которые

в течение последнего года занимали лидирующую позицию в какой-либо экономической отрасли.

В стране ожидается создание отдельного реестра для таких граждан. После этого им будет нельзя финансировать политические партии, митинги, а также участвовать в приватизации. Закон будет действовать десять лет.

Для того чтобы он был принят, необходимо дождаться прохождения второго и третьего чтения в парламенте.

Ранее глава комитета по юридическим вопросам парламента Грузии Анри Оханашвили заявил, что законопроект схож с законом «об олигархах» Украины.

Оппозиционные партии выступили против принятия документа. Они утверждают, что законопроект не соответствует реалиям государства.

Компании,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители