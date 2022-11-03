В Грузии пошли по стопам Украины в вопросе олигархов

В Грузии был одобрен в первом чтении законопроект «об олигархах», предполагающий введение определения олигарха и запрет гражданам из реестра олигархов участвовать в общественно-политической жизни страны. Трансляция голосования велась на сайте законодательного органа.

Законопроектом будет закреплено, что олигархи – это те, кто принимает участие в политической жизни государства, значительным образом влияет на средства массовой информации или владеет ими. Также олигархами значатся лица, которые

в течение последнего года занимали лидирующую позицию в какой-либо экономической отрасли.

В стране ожидается создание отдельного реестра для таких граждан. После этого им будет нельзя финансировать политические партии, митинги, а также участвовать в приватизации. Закон будет действовать десять лет.

Для того чтобы он был принят, необходимо дождаться прохождения второго и третьего чтения в парламенте.

Ранее глава комитета по юридическим вопросам парламента Грузии Анри Оханашвили заявил, что законопроект схож с законом «об олигархах» Украины.