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1 час назад

Прибыль IKEA рухнула в два раза

Lenta.ruиещё 1

Чистая прибыль IKEA по итогам 2022 финансового года рухнула вдвое — до 710 миллионов евро против 1,4 миллиарда евро в прошлом году, свидетельствуют данные финансовой отчетности корпорации.

Прибыль IKEA рухнула в два раза
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

При этом выручка шведского ретейлера выросла на 7,7 процента, до 27,58 миллиарда евро по сравнению с 25,615 миллиарда в 2021 году. Снижение прибыли компания объясняет прежде всего ростом затрат на закупки сырья и транспортировку товаров.

Из отчетности также следует, что IKEA сократила персонал на своих четырех российских завода и занимается поиском нового владельца для этих активов. Компания сообщает, что ожидает найти покупателя для них уже к началу 2023 года.

В середине октября исполнительный директор Ingka Group, материнской компании IKEA, Йеспер Бродин рассказал, что с февраля из 12 тысяч сотрудников в России были уволены 10 тысяч. В конце месяца органайзер профсоюза лесных отраслей Александр Илларионов сообщил, что IKEA, покинувшая Россию в связи с военными действиями на Украине, нашла потенциальных покупателей для своих фабрик.

В общей сложности на активы IKEA претендуют шесть кандидатов, но кто они — не сообщалось. Источники РБК называли среди претендентов Segezha Group, Группу ПИК и компанию по производству плит для напольных покрытий и мебели Kronospan.

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