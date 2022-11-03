Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+21° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
22 минуты назад

Прибыль IKEA снизилась в два раза

Елена Прошина

Прибыль популярного шведского ретейлера IKEA снизилась вдвое за 2022 год. Об этом свидетельствуют опубликованные данные финансовой отчетности корпорации.

Прибыль IKEA рухнула в два раза
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Согласно отчётности, чистая прибыль компании за 2021 год составила 1,4 миллиарда евро. Но за прошедший финансовый 2022 год компания смогла заработать уже 710 миллионов евро. При этом выручка IKEA выросла на 7,7% – она составляет 27,58 миллиарда евро против 25,615 миллиарда за 2021 год. Поэтому снижение чистой прибыли в компании объяснили выросшими затратами на закупку сырья и транспортировку товаров.

В документе также сказано, что компания сократила персонал на четырех заводах в России и занимается поиском нового владельца для этих активов. По прогнозам IKEA, найти покупателя получится уже к началу 2023 года.

15 июня Компания IKEA объявила об уходе с российского рынка и продаже всех своих фабрик в стране.

Компании,Ikea,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители