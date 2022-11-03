Прибыль IKEA рухнула в два раза

Прибыль популярного шведского ретейлера IKEA снизилась вдвое за 2022 год. Об этом свидетельствуют опубликованные данные финансовой отчетности корпорации.

Согласно отчётности, чистая прибыль компании за 2021 год составила 1,4 миллиарда евро. Но за прошедший финансовый 2022 год компания смогла заработать уже 710 миллионов евро. При этом выручка IKEA выросла на 7,7% – она составляет 27,58 миллиарда евро против 25,615 миллиарда за 2021 год. Поэтому снижение чистой прибыли в компании объяснили выросшими затратами на закупку сырья и транспортировку товаров.

В документе также сказано, что компания сократила персонал на четырех заводах в России и занимается поиском нового владельца для этих активов. По прогнозам IKEA, найти покупателя получится уже к началу 2023 года.