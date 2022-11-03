Бывший топ-менеджер TCS Group Оливер Хьюз обвинил Тинькова в клевете

Накануне Олег Тиньков в интервью каналу "Русские норм!" (его основатель и ведущая Елизавета Осетинская признана в РФ иностранным агентом) на YouTube заявил, что Хьюз и ряд других топ-менеджеров банка хотели завладеть кредитной организацией и якобы убеждали бизнесмена, что "там никто не хочет видеть его имя". Тиньков также заявил, что его вынудили продать банк "за копейки" владельцу "Интерроса" Владимиру Потанину. В этом же интервью предприниматель признал, что бренд "Тинькофф" действительно принадлежит "Тинькофф банку", но он намерен продолжить оспаривать принадлежность бренда.