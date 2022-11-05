Многие зарубежные компании свернули свою деятельность в России в 2022 году. На их место пришли или планируют прийти отечественные и зарубежные фирмы. Многие ниши уже заняты, пишет «Российская газета».

Замглавы Минсельхоза Оксана Лут подчеркнула в середине октября, что в РФ производятся все необходимые продовольственные товары. Она пояснила, что государство достигло такого уровня развития, что может выпускать все, что угодно, параллельный импорт в этой сфере не требуется.

«Не будет у нас какого-то бренда - значит, у нас будет другой, российский, бренд, и наша российская компания это произведет», - уточнила Лут.

В частности, продолжают работать предприятия ушедшей из страны компании Danone. Ее активы находятся в процессе передачи новым собственникам. Группа компаний «Велком» выкупила бизнес финской Valio, производство также продолжается.

По данным экспертов, на российском рынке возник некоторый дефицит с виски. Напитки западных брендов попытались заменить индийскими, но они не понравились российским потребителям. В итоге, Минпромторг разрешил параллельный импорт виски, бурбона, рома и текилы.

Косметика по-прежнему заполняет полки российских магазинов. На них можно заметить как отечественную продукцию, так и товары известных европейских брендов, которые якобы покинули российский рынок.

В Финансовом университете при правительстве РФ уточнили, что в сфере женской и мужской одежды, обуви «ушедшие западные бренды заменяют без спешки российские производители».

Причина неспешного замещения в том, что меняется логистика, происходит перенос производств в Россию. Кроме того, многие бренды оказались не готовы к столь глобальным изменениям.

Значительные потери понесла отрасль электроники. О полном уходе с российского рынка заявили Apple, AMD, Nokia, Dell, Intel, Siemens, Ericsson, HP, Panasonic, TSMC, Hitachi, Canon, IBM, Epson.