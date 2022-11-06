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2 часа назад

IT-компания Infosys, основанная отцом жены премьера Британии, передумала уходить из России

Газета.Ruиещё 1

Индийская IT-компания Infosys, основанная отцом жены нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака, передумала уходить из России. Как сообщает The Guardian, спустя восемь месяцев после заявления об уходе корпорация сохранила офис в Москве и продолжает работу.

Индийская IT-компания осталась в России после заявления об уходе
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По данным издания, Infosys сохранила укомплектованный офис и платит субподрядчикам в российской столице за предоставление IT-услуг для клиентов.

Жена Риши Сунака, Акшата Мурти, является дочерью миллиардера, основателя Infosys и одного из главных лиц IT-сектора Индии Нараяны Мурти. По данным Guardian, у Мурти 0,91% акций компании, от которых она получает около £11,5 млн в виде ежегодных дивидендов.

В марте Infosys объявила о своем уходе из России после обвинений со стороны украинского политика. В апреле источники в компании заявляли, что Infosys срочно пытается закрыть свой офис. По их словам, персоналу поручали готовиться к переезду в Индию.

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