Индийская IT-компания осталась в России после заявления об уходе

Индийская IT-компания Infosys, основанная отцом жены нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака, передумала уходить из России. Как сообщает The Guardian, спустя восемь месяцев после заявления об уходе корпорация сохранила офис в Москве и продолжает работу.

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По данным издания, Infosys сохранила укомплектованный офис и платит субподрядчикам в российской столице за предоставление IT-услуг для клиентов.

Жена Риши Сунака, Акшата Мурти, является дочерью миллиардера, основателя Infosys и одного из главных лиц IT-сектора Индии Нараяны Мурти. По данным Guardian, у Мурти 0,91% акций компании, от которых она получает около £11,5 млн в виде ежегодных дивидендов.