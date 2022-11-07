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36 минут назад

FT: Европейский ЦБ подталкивает UniCredit к выходу из России

BFM.RUиещё 4

Европейский центральный банк оказывает сильное давление на исполнительного директора UniCredit Андреа Орчела из-за дивидендной политики финансовой структуры и ее присутствия в России. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

Европейский ЦБ подталкивает UniCredit к выходу из России
Фото: ТАССТАСС

По данным издания, регулятор рассматривает присутствие UniCredit в России как «нежелательный источник риска» и подталкивает банк к выходу из страны. Также ЕЦБ не устраивает агрессивная стратегия по пересмотру операций банка и увеличению дивидендов. По мнению регулятора, это противоречит инструкции о том, что «банки не должны определять свою дивидендную политику в том, что касается абсолютных значений».

Один из собеседников FT, общавшийся с Андреа Орчелом по поводу ухода UniCredit из России, утверждает, что глава компании исключил возможность продажи подразделения банка российскому предпринимателю. Вместо этого UniCredit провел переговоры с потенциальными покупателями в Китае, Индии и Турции. Европейский центральный банк потребовал от UniCredit предоставлять регулярные отчеты о ходе этого процесса.

Компании,Андреа Орчел,ЕЦБ,
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