Европейский ЦБ подталкивает UniCredit к выходу из России

Европейский центральный банк оказывает сильное давление на исполнительного директора UniCredit Андреа Орчела из-за дивидендной политики финансовой структуры и ее присутствия в России. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

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По данным издания, регулятор рассматривает присутствие UniCredit в России как «нежелательный источник риска» и подталкивает банк к выходу из страны. Также ЕЦБ не устраивает агрессивная стратегия по пересмотру операций банка и увеличению дивидендов. По мнению регулятора, это противоречит инструкции о том, что «банки не должны определять свою дивидендную политику в том, что касается абсолютных значений».