Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+19° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
1 час назад

Банк «Тинькофф» отказался менять название

Sostav.ruиещё 2

Банк «Тинькофф» отказался от планов менять название, несмотря на то, что ранее группа заявляла о проведении до конца года ребрендинга и отказе от прежнего названия. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник в компании.

«Тинькофф» отказался менять название
Фото: ТАССТАСС

Риторика банка «Тинькофф» по поводу смены названия в последние месяцы смягчилась. В апреле, спустя несколько дней после резких высказываний Олега Тинькова против российской спецоперации на Украине, группа заявляла о проведении до конца года ребрендинга и отказе от прежнего названия. Однако источник издания отмечает, что на данный момент банку это не нужно.

«С юридической точки зрения таких обязательств и близко нет», — отметил он.

Бренд «Тинькофф» — сильный сам по себе и давно утратил зависимость от фамилии основателя, подтверждает управляющий партнер Depot Алексей Андреев.

«Название менять нельзя ни в коем случае — иначе всю прежнюю репутацию банка и народную любовь придется зачеркнуть», — резюмирует эксперт.

Кроме того, ребрендинг — это финансовые потери миллиардов рублей, вложенных в создание определенного уровня знания и лояльности, полагает управляющий партнер PRT Edelman Affiliate Глеб Сахрай.

Ранее сообщалось, что основатель банка Олег Тиньков начинает процесс отзыва бренда «Тинькофф». На это представитель «Тинькофф» ответил, что все права на бренд в необходимых категориях принадлежат банку. Юристы, опрошенные «Ведомостями», соглашаются, что просто так отсудить фирменное наименование банка, как и заставить его сменить название только лишь из-за сходства с фамилией Тиньков не может.

Тиньков покинул пост главы совета директоров «Тинькофф банка» и передал свои акции в семейный траст весной 2020 года. В 2021 году он сообщил, что больше не планирует заниматься бизнесом. В апреле «Интеррос» Владимира Потанина объявил о покупке пакета 35% принадлежащих семье Тинькова акций TCS Group, контролирующей «Тинькофф Банк».

Компании,Глеб Сахрай,Алексей Андреев,Олег Тиньков,Владимир Потанин,Тинькофф банк,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители