Китайская CNNC заключила соглашения с Росатомом на $572 млн

Китайская атомная корпорация CNNC заключила на проходящей в Шанхае 5-й Китайской международной выставке импортных товаров (CIIE) восемь соглашений с Росатомом и другими компаниями на общую сумму $572 млн. Об этом говорится в опубликованном в понедельник сообщении на сайте китайской компании.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Помимо Росатома, соглашения с CNNC подписали канадский производитель урана Cameco, а также разработчик ядерных реакторов Candu Energy, французский производитель оборудования для атомных электростанций Framatome, казахский "Казатомпром" и американская Westinghouse Electric, отметила корпорация.

Видео дня

Соответствующие соглашения и договоры о закупках были подписаны по видеосвязи. Как указывается в сообщении CNNC, они будут способствовать международному сотрудничеству в сфере поставок для атомной промышленности. Документы были подписаны в рамках организованного на полях выставки специализированного форума Atoms for Future ("Атомы для будущего"), в котором принимали участие представители компаний, поставщиков оборудования и сырья, дипломаты, ученые и эксперты, работающие в атомной отрасли.

5-я Китайская международная выставка импортных товаров (CIIE) проходит в Шанхае с 5 по 10 ноября. В ней принимают участие 66 стран, в том числе Россия. В этом году при поддержке Российского экспортного центра (РЭЦ) в выставке принимают участие 29 предприятий, которые войдут в объединенную экспозицию российских компаний, организованную Минпромторгом РФ. Представлены такие разделы, как еда и сельскохозяйственная продукция, потребительские товары, медицинское оборудование и товары для здоровья, а также торговля услугами. Свою продукцию и услуги в соответствующих секциях продемонстрируют, в частности "Вкусвилл", "Балтика", ОАО "Дмитровский молочный завод", "Сибирское здоровье", "Эвалар", "Трансконтейнер" и другие компании.