Adidas заявил о резком падении выручки на фоне ухода из РФ

Выручка германского концерна по производству спортивной обуви и одежды Adidas сократилась более чем на €100 млн в третьем квартале текущего года в результате приостановки бизнеса на территории России. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении компании.

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"В третьем квартале выручка Adidas без учета курсовой разницы увеличилась на 4%. Несмотря на то, что в течение первых двух месяцев отчетного периода компания продемонстрировала высокий рост выручки, выражающийся однозначным числом, ухудшение тенденций трафика в Большом Китае, а также замедление потребительского спроса на основных западных рынках повлияли на рост выручки в сентябре", - отмечается в сообщении.

"Кроме того, решение компании приостановить собственную деятельность в России в конце первого квартала значительно сократило выручку более чем на €100 млн в третьем квартале, особенно затронув бизнес компании, ориентированный на потребителей", подчеркивается в тексте.

В то же время указывается, что в евро выручка Adidas выросла на 11% до €6,408 млрд в третьем квартале. В прошлом году данный показатель составлял €5,752 млрд. Операционная прибыль компании достигла €564 млн, что меньше, чем в 2021 году (€672 млн). Чистая прибыль Adidas составила €66 млн против €479 млн годом ранее.

"Итоговое развитие за квартал отражает несколько разовых затрат на общую сумму почти €300 млн на уровне чистой прибыли. Большая часть этих расходов связана с решением компании свернуть свою деятельность в России", - заключили в компании.