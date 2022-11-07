«Детский мир» планирует провести реорганизацию компании

"Детский мир" может провести реорганизацию, чтобы стать непубличной компанией. В рамках реорганизации будет выделено ООО "Детский мир" в качестве дочерней операционной компании. Об этом говорится в сообщении ретейлера.

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"Совет директоров компании планирует рассмотреть решение о поэтапной трансформации "Детского мира" в частный бизнес. Процедура предполагает реорганизацию ПАО "Детский мир", частичный переход акционеров из публичной компании ПАО "Детский мир" в непубличную компанию ООО "Детский мир" и предложение о продаже акций ПАО "Детский мир" для акционеров, не перешедших в ООО "Детский мир". По результатам этих трех шагов ПАО "Детский мир" может быть ликвидировано при условии получения всех необходимых корпоративных одобрений", - отмечается в сообщении.

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В компании заверили, что "Детский мир" продолжит вести деятельность по розничной продаже детских продовольственных и непродовольственных товаров и сможет сконцентрироваться на развитии текущей розничной сети, а также эффективно и гибко управлять бизнесом.

Процесс реорганизации

Как отметили в компании, совет директоров планирует рассмотреть рекомендацию акционерам компании одобрить вопрос запуска процедуры реорганизации ПАО "Детский мир" в форме выделения из него ООО "Детский мир" в качестве дочерней операционной компании на внеочередном общем собрании акционеров. Дата проведения собрания будет объявлена позже.

В результате реорганизации ООО "Детский мир" получит активы, необходимые для ведения коммерческой деятельности.

В сообщении поясняется, что акционеры ПАО "Детский мир", которые не примут участие в голосовании по вопросу реорганизации или проголосуют "против", вправе требовать выкупа своих акций по цене, которая будет определена советом директоров в размере не ниже средневзвешенной цены акций "Детского мира", определенной по результатам торгов на Московской бирже за один месяц, предшествующий дате принятия решения о проведении собрания. Сумма денежных средств, которые ПАО "Детский мир" может потратить на выкуп акций, не может превысить 10% стоимости чистых активов ПАО "Детский мир" на дату собрания. В компании пояснили, что на текущую дату 10% стоимости чистых активов составляет приблизительно 1,6 млрд рублей. В случае, если количество акций, заявленных на выкуп, превысит количество акций, которое может быть выкуплено с учетом установленного выше ограничения, акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

В компании обратили внимание инвесторов-нерезидентов из недружественных юрисдикций, что денежные средства, полученные в процессе выкупа акций, будут зачислены на счета типа "С" в российских банках. Возможность использования денежных средств на счетах типа "С" ограничена российским законодательством.

"Нерезиденты не вправе выводить такие денежные средства на счета в других странах без специального разрешения уполномоченного государственного органа. Несмотря на то, что ПАО "Детский мир" не находится в санкционных списках иностранных государств, компания рекомендует инвесторам-нерезидентам провести консультации с ответственными юридическими и комплайенс департаментами на предмет возможности участия в голосовании по реорганизации, в связи с возможностью нахождения отдельных депозитариев, принимающих инструкции на голосование, в санкционных списках иностранных государств", - подчеркивается в сообщении.

В случае принятия соответствующего решения на внеочередном собрании акционеров, реорганизация завершится в течение приблизительно 6 месяцев с момента принятия решения на собрании.

Дальнейшая деятельность

В сообщении компании говорится о том, что после завершения реорганизации у акционеров публичной компании "Детский мир" появится возможность обмена своих акций на акции дочернего общества ПАО "Детский мир", которое будет владеть 100% долей в непубличной компании ООО "Детский мир". Условия обмена будут определяться советом директоров компании и в случае их принятия будут озвучены акционерам в последующих сообщениях.

После завершения реорганизации и частичного перехода акционеров в ООО "Детский мир" в 2023 году дочернее общество компании предложит всем акционерам продать акции ПАО "Детский мир" по рыночной цене, которая будет определена советом директоров в размере не ниже средневзвешенной цены акций "Детского мира", определенной по результатам торгов на Московской бирже за шесть месяцев, предшествующих дате направления обязательного предложения, в соответствии с российским законодательством об акционерных обществах, и стоимости, определенной независимым оценщиком. Компания обратится в правительственную комиссию по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ с просьбой предоставить разрешение на выплату денежных средств в рублях за проданные в ходе предложения акции инвесторам-нерезидентам из недружественных государств на указанные ими счета, минуя счета типа "С". В случае получения согласия правкомиссии, инвесторы-нерезиденты смогут использовать полученные денежные средства по своему усмотрению, добавили в компании.

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