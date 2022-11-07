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2 часа назад

Украина решила национализировать стратегически важные предприятия

Мария Иванова

Украинские власти решили национализировать стратегически важные предприятия - «Укрнафту», «Укртатнафту», «Мотор Сич», «АвтоКрАЗ» и «Запорожтрансформатор». Об этом сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на Национальную комиссию по ценным бумагам и миноритарных акционеров «Укрнафты».

На Украине национализируют стратегические предприятия
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Издание отмечает, что национализируемые предприятия связаны с Константином Жеваго, Игорем Коломойским, Вячеславом Богуслаевым и Константином Григоришиным.

Национальная комиссия по ценным бумагам 6 ноября приняла решение о принудительном отчуждении акций этих компаний в собственность государства. Акции будут списаны со счетов частных лиц. Компенсируют ли им потерю бумаг, не уточняется.

По данным «Экономической правды», компаниям Коломойского принадлежит около 42 процентов акций в «Укрнафте», крупнейшей нефтедобывающей компании страны, а государству - 50 процентов плюс 1 акция. Остальное - у миноритарных акционеров.

В «Укртатнафте» Коломойский и Геннадий Боголюбов владеют примерно 60 процентами.

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Предприятием «Мотор Сич» владел Вячеслав Богуслаев, в 2017 году начались переговоры о продаже компании китайскому холдингу Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co Ltd. В 2022 году Богуслаева задержали по делу о госизмене.

«АвтоКрАЗ», производящий грузовики, входит в группу Жеваго, а «Запорожтрансформатор» - предприятие российско-украинского бизнесмена Григоришина, оно занимается трансформаторным и реакторным оборудованием.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране национализируют все российские активы. В конце октября депутат Верховной Рады Роксолана Пидласа заявила о планах национализировать Альфа-банк-Украина, входящий в список системообразующих банков страны.

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