Twitter уволила более 90% своих сотрудников в Индии

Компания Twitter сократила более 90% сотрудников своих представительств в Индии за прошедшие выходные, сообщило в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Всего в офисах компании в Индии, располагающихся в Нью-Дели, Мумбаи и Бангалоре, работало порядка 200 человек.

По сведениям агентства, результате массовых увольнений в подразделениях Twitter в Индии осталось около десяти сотрудников. Порядка 70% сокращений пришлось на разработчиков программного продукта и инженеров. Также были уволены специалисты по маркетингу, общественной политике и корпоративным коммуникациям. Bloomberg отмечает, что после масштабных сокращений штата компании общее число сотрудников Twitter по всему миру составляет около 3 700.