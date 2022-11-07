Twitter уволила более 90% своих сотрудников в Индии

Компания Twitter сократила более 90% сотрудников своих представительств в Индии за прошедшие выходные, сообщило в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Всего в офисах компании в Индии, располагающихся в Нью-Дели, Мумбаи и Бангалоре, работало порядка 200 человек.
По сведениям агентства, результате массовых увольнений в подразделениях Twitter в Индии осталось около десяти сотрудников. Порядка 70% сокращений пришлось на разработчиков программного продукта и инженеров. Также были уволены специалисты по маркетингу, общественной политике и корпоративным коммуникациям. Bloomberg отмечает, что после масштабных сокращений штата компании общее число сотрудников Twitter по всему миру составляет около 3 700.
27 октября предприниматель Илон Маск закрыл сделку по покупке компании Twitter, владеющей одноименной соцсетью. Согласно документам, размещенным 31 октября в базе Комиссии по ценным бумагам и биржам США, миллиардер собирается распустить совет директоров компании. Сразу после покупки Twitter Маск уволил ряд членов руководства компании. Позже агентство Bloomberg сообщило, что предприниматель планирует сократить штат практически вдвое.