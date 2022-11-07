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2 часа назад

Bloomberg: Twitter уволил более 90% своих сотрудников в Индии

ТАССиещё 1

Компания Twitter сократила более 90% сотрудников своих представительств в Индии за прошедшие выходные, сообщило в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Всего в офисах компании в Индии, располагающихся в Нью-Дели, Мумбаи и Бангалоре, работало порядка 200 человек.

Twitter уволила более 90% своих сотрудников в Индии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По сведениям агентства, результате массовых увольнений в подразделениях Twitter в Индии осталось около десяти сотрудников. Порядка 70% сокращений пришлось на разработчиков программного продукта и инженеров. Также были уволены специалисты по маркетингу, общественной политике и корпоративным коммуникациям. Bloomberg отмечает, что после масштабных сокращений штата компании общее число сотрудников Twitter по всему миру составляет около 3 700.

27 октября предприниматель Илон Маск закрыл сделку по покупке компании Twitter, владеющей одноименной соцсетью. Согласно документам, размещенным 31 октября в базе Комиссии по ценным бумагам и биржам США, миллиардер собирается распустить совет директоров компании. Сразу после покупки Twitter Маск уволил ряд членов руководства компании. Позже агентство Bloomberg сообщило, что предприниматель планирует сократить штат практически вдвое.

Компании,Илон Маск,
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