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1 час назад

СМИ: Коломойский в шоке от национализации на Украине

Мария Иванова

Украинский миллиардер Игорь Коломойский был «шокирован», узнав о национализации его долей в «Укрнафте» и «Укртатнафте». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

СМИ: Коломойский в шоке от национализации на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По их данным, в окружении Коломойского о национализации узнали утром 7 ноября из реестров. У команды бизнесмена есть неофициальные данные, что решение было принято на заседании ставки верховного главнокомандующего - президента Украины Владимира Зеленского.

Украина решила национализировать стратегически важные предприятия

В Национальной комиссии по ценным бумагам Украины ранее заявили, что 6 ноября власти решили национализировать стратегически значимые предприятия - «Укрнафту», «Укртатнафту», «Мотор Сич», «АвтоКрАЗ» и «Запорожтрансформатор».

Они связаны с Коломойским, Константином Жеваго, Вячеславом Богуслаевым и Константином Григоришиным.

Сообщалось, что акции предприятий будут принудительно отчуждены в собственность государства, их спишут со счетов частных лиц.

По украинским законам, компенсация за имущество, принудительно отчужденное во время военного положения, проходит с последующим полным возмещением его стоимости (в течение пяти следующих бюджетных периодов).

«Экономическая правда» писала, что компаниям Коломойского принадлежит около 42 процентов акций в «Укрнафте», крупнейшей нефтедобывающей компании страны, а государству - 50 процентов плюс 1 акция.

По данным газеты, «Укртатнафте» Коломойский и Геннадий Боголюбов владеют примерно 60 процентами.

Компании,Геннадий Боголюбов,Владимир Зеленский,Игорь Коломойский,Константин Жеваго,Мотор Сич,
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