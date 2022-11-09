Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+9° в 
USD 60.98EUR 60.82
Войти в почту
1 час назад

Маск продал 19,5 млн акций Tesla стоимостью практически $4 млрд

Газета.Ruиещё 12

Американский предприниматель Илон Маск продал 19,5 млн акций компании Tesla стоимостью почти $4 млрд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Ранее Reuters сообщило, что состояние Маска оценивается в $194,8 млрд. Причина снижения связана с падением курса акций другой его компании — Tesla. С конца октября, когда Маск закрыл сделку о покупке Twitter, акции Tesla подешевели на 15,04%. В настоящее время Маск ищет способы сократить расходы Twitter и обсуждает различные варианты дополнительной монетизации социальной сети. В частности, портал The Verge написал, что Twitter может стать платным для всех пользователей. Такую идею активно обсуждали Маск и его советник Дэвид Сакс.

Состояние Маска из-за покупки Twitter снизилось на $70 млрд
Фото: ТАССТАСС
Компании,Дэвид Сакс,Илон Маск,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители