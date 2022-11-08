Состояние Маска из-за покупки Twitter снизилось на $70 млрд

Состояние Илона Маска с момента появления первых сообщений относительно приобретения им компании Twitter в апреле снизилось на $70 млрд, сообщило во вторник агентство Reuters.

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По его сведениям, в настоящее время состояние Маска оценивается в $194,8 млрд, что связано с падением курса акций другой его компании - производителя электромобилей Tesla. Как отмечает агентство, инвесторы опасаются, что предприниматель из-за покупки Twitter не уделяет достаточно внимания своему бизнесу в сфере электромобилей, в то время как конкуренция в этом сегменте растет.

27 октября Маск закрыл сделку на сумму в $44 млрд по покупке компании Twitter, владеющей одноименной соцсетью. Согласно документам, размещенным 31 октября в базе Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), миллиардер собирается распустить совет директоров компании. Сразу после покупки Twitter Маск уволил несколько членов руководства компании. Позже агентство Bloomberg сообщило, что Маск планирует сократить штат практически вдвое.