Состояние Маска из-за покупки Twitter снизилось на $70 млрд

Состояние Илона Маска с момента появления первых сообщений относительно приобретения им компании Twitter в апреле снизилось на $70 млрд, сообщило во вторник агентство Reuters.
По его сведениям, в настоящее время состояние Маска оценивается в $194,8 млрд, что связано с падением курса акций другой его компании - производителя электромобилей Tesla. Как отмечает агентство, инвесторы опасаются, что предприниматель из-за покупки Twitter не уделяет достаточно внимания своему бизнесу в сфере электромобилей, в то время как конкуренция в этом сегменте растет.
27 октября Маск закрыл сделку на сумму в $44 млрд по покупке компании Twitter, владеющей одноименной соцсетью. Согласно документам, размещенным 31 октября в базе Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), миллиардер собирается распустить совет директоров компании. Сразу после покупки Twitter Маск уволил несколько членов руководства компании. Позже агентство Bloomberg сообщило, что Маск планирует сократить штат практически вдвое.
Корпорация Tesla основана Маском в 2003 году. Ее штаб-квартира находится в городе Остин (штат Техас). Сначала фирма специализировалась исключительно на производстве электромобилей, но позже стала заниматься также созданием солнечных батарей.