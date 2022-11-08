Молдавия пригрозила «Газпрому» судом

Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что страна может подать в суд на «Газпром» из-за сокращения поставок газа. Об этом сообщает Pro TV.

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По словам Спыну, сейчас юристы правительства разбираются, можно ли «применить санкции за несоблюдение контракта в вопросе поставок полного объема».

Молдавский вице-премьер утверждает, что в «Газпроме» не объяснили сокращение поставок. Спыну также подчеркнул, что Молдавия оплачивает все счета за газ.

По его словам, диалог между «Молдовагазом» и «Газпромом» сейчас идет только «на техническом уровне», заявки Спыну на переговоры с руководством компании не удовлетворили.

В начале октября Спыну заявил, что поставки российского газа в Молдавию упали на треть, до 5,7 миллиона кубометров в сутки. В «Газпроме» объясняли это отказом Украины принимать газ через газоизмерительную станцию «Сохрановка». Также в компании говорили, что Молдавия нарушает сроки оплаты за поставки газа.