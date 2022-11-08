«Король бутилированной воды» Чжун Шаньшань возглавил список богатейших людей Китая

Рейтинг самых богатых жителей Китая возглавил владелец компании-производителя бутилированной воды Nongfu Spring 68-летний Чжун Шаньшань, передает РИА «Новости» со ссылкой на доклад исследовательской организации «Хужунь» (Hurun Research Institute).«Король бутилированной воды» лидирует среди самых состоятельных китайцев второй год подряд. За год состояние предпринимателя увеличилось на 17%, до 65 миллиардов долларов. На второй строчке списка расположился 39-летний основатель компании ByteDance, которой принадлежит приложение TikTok, Чжан Имин. За последний год его состояние снизилось на 28%, сейчас оно составляет 35 миллиардов долларов. Замкнул лидерскую тройку «король батареек» 54-летний Цзэн Юйцюнь с состоянием 32,9 миллиарда долларов. Основатель крупнейшего производителя топливных элементов и литий-ионных аккумуляторов CATL за год стал беднее на 28%.

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При этом богатейший человек Китая в 2020-м году, основатель интернет-компании Alibaba Group 58-летний Джек Ма, опустился на девятую строчку рейтинга. Его состояние насчитывает 25,7 миллиарда долларов, за год бизнесмен стал беднее на 29%. В 2021 году Джек Ма в списке самых богатых жителей Китая занимал пятое место.