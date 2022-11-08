В России решили закрыть часть магазинов Reserved и Cropp

Компания FES Retail, представляющая бренды Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay, планирует закрыть около 50 магазинов в России. Об этом со ссылкой на сообщение ретейлера пишет ТАСС.
«Компания FES Retail по примеру других крупных fashion-операторов планирует оптимизировать бизнес, отказавшись от части своих магазинов. Под закрытие подпадают около 50 точек», - пояснили в пресс-службе.
В компании уточнили, что речь идет о площадках с низким оборотом, а также о магазинах в тех торговых центрах, где условия аренды перестали устраивать ретейлера.
При этом FES Retail намерена развивать остальные свои торговые точки, которых насчитывается более 500, и готовит предложения для покупателей к «Черной пятнице».
После начала спецоперации на Украине польская компания LPP Group, которой принадлежат бренды Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay, остановила поставки продукции в РФ, отказалась от новых инвестиций и закрыла магазины. Позднее магазины марки открылись под новыми названиями RE (бывший Reserved), CR (Cropp), CUH (Sinsay), XC (House) и стало известно, что акции дочерней российской компании польского ретейлера приобрела зарегистрированная в ОАЭ компания «Фар Ист Сервисиз-ФЗКО».