В России решили закрыть часть магазинов Reserved и Cropp

Компания FES Retail, представляющая бренды Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay, планирует закрыть около 50 магазинов в России. Об этом со ссылкой на сообщение ретейлера пишет ТАСС.

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«Компания FES Retail по примеру других крупных fashion-операторов планирует оптимизировать бизнес, отказавшись от части своих магазинов. Под закрытие подпадают около 50 точек», - пояснили в пресс-службе.

В компании уточнили, что речь идет о площадках с низким оборотом, а также о магазинах в тех торговых центрах, где условия аренды перестали устраивать ретейлера.

При этом FES Retail намерена развивать остальные свои торговые точки, которых насчитывается более 500, и готовит предложения для покупателей к «Черной пятнице».