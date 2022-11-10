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2 часа назад

Чистая прибыль Сбера по РСБУ за 10 месяцев превысила 50 млрд рублей

ТАССиещё 7

Чистая прибыль Сбера по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) с начала этого года превысила 50 млрд рублей, в октябре банк заработал 122,8 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам в четверг глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах форума Finopolis.

Чистая прибыль Сбера с начала года превысила 50 млрд рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"По итогам 10 месяцев Сбер восстановил прибыльность. Чистая прибыль с начала года превысила 50 млрд рублей, а в октябре банк заработал 122,8 млрд рублей", - отметил глава госбанка.

Греф сообщил, что бизнес демонстрирует хороший рост: с начала года розничный портфель прибавил 9%, корпоративный - 11,9% без учета валютной переоценки. По его словам, ежемесячный объем выдач кредитов вернулся к докризисному уровню второго полугодия 2021 года.

По словам главы кредитной организации, доля просроченной задолженности по кредитам физическим и юридическим лицам даже ниже уровня конца прошлого года (2,2% от портфеля).

"Нам удалось добиться стабилизации качества кредитного портфеля, несмотря на все вызовы текущего периода", - отметил он.

Также во втором полугодии в Сбербанке констатируют стабилизацию уровня риска, а расходы на резервы по совокупному кредитному портфелю возвращаются к докризисному уровню (COR 1,09% за последние четыре месяца).

Греф также указал, что Сбербанк с запасом соблюдает требования по достаточности капитала и не использует никакие послабления ЦБ для кредитных организаций.

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