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3 часа назад

Производитель Persil захотел окончательно уйти из России

Lenta.ruиещё 5

Немецкий химико-промышленный концерн Henkel, производящий, в том числе, моющие средства Persil, Losk и Vernel, планирует окончательно покинуть российский рынок. Об этом сообщил финансовый директор компании Марко Свобода, пишет РИА Новости.

Производитель Persil захотел окончательно уйти из России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Производитель хочет уйти из страны в конце текущего года. По словам Свободы, раньше завершить процесс, скорее всего, не получится. Он также отметил, что к российским активам компании наблюдается большой интерес.

Henkel заявила о прекращении бизнеса в России в середине апреля. Компания объединяет подразделения Adhesive Technologies (клеи и технологии), Laundry & Home Care (чистящие и моющие средства) и Beauty Care (косметика). В портфель брендов входят марки Persil, Bref, Pril, «Ласка», Schwarzkopf, Syoss, Fa, Ceresit, клеи «Момент», Loctite и другие.

Компания работала в России с 1991 года. На данный момент в стране производителю принадлежат 12 офисов и 11 заводов в разных регионах.

В конце августа Henkel выставила на продажу свои активы в России и Белоруссии. Среди потенциальных покупателей эксперты тогда называли «Технониколь», китайский и турецкий бизнесы. Другие источники считают, что бизнес могут передать российскому менеджменту.

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