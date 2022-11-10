Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+8° в 
USD 61.06EUR 61.24
Войти в почту
2 часа назад

Маск рассказал об идее денежных переводов в Twitter

ТАССиещё 9

Илон Маск, недавно ставший владельцем компании Twitter, рассказал о возможности запуска в одноименной социальной сети функции перевода денег. Как он заявил в среду во время разговора в голосовом чате с рекламодателями, если пользователь заплатил $8 за верификацию и подписку в соцсети, это будет означать, что он "авторизован в платежной системе" платформы.

Маск рассказал об идее денежных переводов в Twitter
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Теперь мы можем сказать: "Хорошо, у вас есть некий баланс на счету, хотите ли вы отправить деньги кому-то в Twitter?". Возможно, мы предварительно положим средства на счет и скажем: "Ну вот, 10 баксов, ты можешь отправить их куда хочешь в пределах Twitter", - приводит слова Маска телеканал CNBC.

Предприниматель добавил, что пользователи смогут в любой момент "выйти из системы" и вывести деньги со счета в соцсети, если привязали свой аккаунт к банковскому счету.

27 октября Маск закрыл сделку на сумму в $44 млрд по покупке компании Twitter, владеющей одноименной соцсетью. Согласно документам, размещенным 31 октября в базе Комиссии по ценным бумагам и биржам США, миллиардер собирается распустить совет директоров компании. Сразу после покупки Twitter Маск уволил ряд членов руководства компании. Позже агентство Bloomberg сообщило, что предприниматель планирует сократить штат практически вдвое.

Компании,Илон Маск,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители