Маск рассказал об идее денежных переводов в Twitter

"Теперь мы можем сказать: "Хорошо, у вас есть некий баланс на счету, хотите ли вы отправить деньги кому-то в Twitter?". Возможно, мы предварительно положим средства на счет и скажем: "Ну вот, 10 баксов, ты можешь отправить их куда хочешь в пределах Twitter", - приводит слова Маска телеканал CNBC.