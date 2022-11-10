Маск рассказал об идее денежных переводов в Twitter

Илон Маск, недавно ставший владельцем компании Twitter, рассказал о возможности запуска в одноименной социальной сети функции перевода денег. Как он заявил в среду во время разговора в голосовом чате с рекламодателями, если пользователь заплатил $8 за верификацию и подписку в соцсети, это будет означать, что он "авторизован в платежной системе" платформы.
"Теперь мы можем сказать: "Хорошо, у вас есть некий баланс на счету, хотите ли вы отправить деньги кому-то в Twitter?". Возможно, мы предварительно положим средства на счет и скажем: "Ну вот, 10 баксов, ты можешь отправить их куда хочешь в пределах Twitter", - приводит слова Маска телеканал CNBC.
Предприниматель добавил, что пользователи смогут в любой момент "выйти из системы" и вывести деньги со счета в соцсети, если привязали свой аккаунт к банковскому счету.
27 октября Маск закрыл сделку на сумму в $44 млрд по покупке компании Twitter, владеющей одноименной соцсетью. Согласно документам, размещенным 31 октября в базе Комиссии по ценным бумагам и биржам США, миллиардер собирается распустить совет директоров компании. Сразу после покупки Twitter Маск уволил ряд членов руководства компании. Позже агентство Bloomberg сообщило, что предприниматель планирует сократить штат практически вдвое.