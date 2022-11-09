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1 час назад

Бренды Zara и Bershka окончательно отказались от продаж в России

Lenta.ruиещё 7

Бренды одежды Zara и Bershka окончательно отказались от продаж своих вещей в России. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на собеседника в испанском холдинге Inditex.

Zara и Bershka окончательно отказались от продаж в России
Фото: ТАССТАСС

В конце октября стало известно, что испанская компания Inditex, владеющая брендами Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, а также Bershka и Stradivarius, договорилась о продаже бизнеса в России эмиратской группе Daher. Однако, как выяснилось теперь, одежда этих марок на территории РФ все равно представлена не будет, даже под другими названиями.

«Группа компаний Daher будет вести бизнес в РФ под своими брендами и с собственными коллекциями, не имеющими ничего общего с Inditex», — сообщили в холдинге.

Ранее сообщалось, что Британский производитель одежды Marks & Spencer полностью уйдет c российского рынка на фоне ситуации на Украине. Все магазины марки окончательно закроются в стране до Нового года.

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