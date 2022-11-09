Zara и Bershka окончательно отказались от продаж в России

Бренды одежды Zara и Bershka окончательно отказались от продаж своих вещей в России . Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на собеседника в испанском холдинге Inditex.

В конце октября стало известно, что испанская компания Inditex, владеющая брендами Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, а также Bershka и Stradivarius, договорилась о продаже бизнеса в России эмиратской группе Daher. Однако, как выяснилось теперь, одежда этих марок на территории РФ все равно представлена не будет, даже под другими названиями.