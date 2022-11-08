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1 час назад

Основатель Alibaba лишился миллиардов долларов

Елена Прошина

В докладе исследовательского центра Hurun Research Institute сообщается, что основатель крупнейшей в мире торговой платформы Alibaba Джек Ма лишился миллиардов долларов из-за экономической ситуации в мире и коронавируса.

Основатель Alibaba лишился миллиардов долларов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Уточняется, что чистый капитал китайского предпринимателя рухнул на 29%. Из-за этого Джек Ма опустился в рейтинге богатейших людей КНР на четыре позиции – теперь он занимает девятое место. В общей сложности предприниматель потерял почти 14 миллиардов долларов. Кроме того, в докладе указано, что огромную роль в этом сыграли репрессивные меры со стороны регуляторов в отношении технологических компаний. Акции компаний, которые котируются в Гонконге, в последнее время стали резко падать.

Помимо Джека Ма, заметно упало и состояние Чжана Имина, основателя компании ByteDance, которая является создателем соцсети TikTok. Согласно исследованию, Чжан Имин потерял 28% своих средств. В список обедневших миллиардеров попал и основатель компании Tencent Пони Ма. Он потерял 32% от своего капитала.

Ранее британская благотворительная организация Oxfam заявила, что миллиардеры загрязняют атмосферу в миллион раз больше, чем обычные люди.

Компании,Джек Ма,Alibaba,
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