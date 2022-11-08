Основатель Alibaba лишился миллиардов долларов

Уточняется, что чистый капитал китайского предпринимателя рухнул на 29%. Из-за этого Джек Ма опустился в рейтинге богатейших людей КНР на четыре позиции – теперь он занимает девятое место. В общей сложности предприниматель потерял почти 14 миллиардов долларов. Кроме того, в докладе указано, что огромную роль в этом сыграли репрессивные меры со стороны регуляторов в отношении технологических компаний. Акции компаний, которые котируются в Гонконге, в последнее время стали резко падать.