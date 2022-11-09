Азиатские фармкомпании готовятся захватить российский рынок

Основными бенефициарами фармацевтического рынка России могут стать компании из Азии, в частности из Индии, на фоне снижения активности западных игроков. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на исследование ДРТ (ранее Deloitte).

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«Клиенты ДРТ среди индийских фармкомпаний уже проявляли интерес к расширению присутствия в России. В Индии давно развито не только производство готовых лекарственных форм, но и субстанций. Кроме того, индийские производители дженериков получают у западных компаний лицензии на лучших условиях, чем российские, что позволяет продавать препараты по более низким ценам», — отметил партнер ДРТ Олег Березин.

Участники рынка указали, что особенности поставок лекарств в 2022 году серьезно не поменялись, поэтому дефицита на рынке нет. В целом, периодически можно наблюдать небольшие локальные сложности с поставками, но на общие показатели это не влияет. Кроме того, некоторые участники рынка заметили, что пока доли азиатских и местных производителей в числе проданных упаковок не изменились.

Аналитики добавили, что индийские фармкомпании занимали серьезную долю российского рынка в 90-е годы, но со временем уступили западным компаниям, а также местным производителям. Сейчас же компании из Индии находятся в лучшем положении, так как из-за санкций могут поставлять продукцию на российский рынок через другие страны по более высоким ценам. При этом российский фармрынок продолжает идти по пути замещения импорта, увеличивая свои мощности производства.