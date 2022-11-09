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1 час назад

Zara и Bershka решили окончательно уйти из России

Мария Иванова

В испанской группе Inditex заявили, что в магазинах, купленных компанией Daher, не будут продаваться Zara и Bershka. Об этом рассказали «Известия».

В Inditex подчеркнули, что Daher будет вести в РФ собственный бизнес под своими брендами, «не имеющими ничего общего» с испанской группой.

В конце октября стало известно, что Inditex, приостановившая работу в РФ, договорилась о продаже своего российского бизнеса Daher group. Эта компания - франчайзи Inditex в Ливане.

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В Inditex подчеркивали, что если в будущем условия позволят испанцам вернуться на российский рынок, Daher сможет открывать магазины Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Bershka и Stradivarius по франшизе.

Однако источники Forbes заявляли, что уже весной 2023 года Zara, Pull&Bear, Bershka и Stradivarius планируют открыться в России под новыми названиями.

СМИ писали, что товары брендов могут появиться в России под названием New Fashion или «Новая мода», сначала лишь в нескольких московских ТЦ - «Мега Теплый Стан», «Метрополис», «Европейский» и «Авиапарк».

Компании,
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