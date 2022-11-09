В испанской группе Inditex заявили, что в магазинах, купленных компанией Daher, не будут продаваться Zara и Bershka. Об этом рассказали «Известия».

В Inditex подчеркнули, что Daher будет вести в РФ собственный бизнес под своими брендами, «не имеющими ничего общего» с испанской группой.

В конце октября стало известно, что Inditex, приостановившая работу в РФ, договорилась о продаже своего российского бизнеса Daher group. Эта компания - франчайзи Inditex в Ливане.

В Inditex подчеркивали, что если в будущем условия позволят испанцам вернуться на российский рынок, Daher сможет открывать магазины Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Bershka и Stradivarius по франшизе.

Однако источники Forbes заявляли, что уже весной 2023 года Zara, Pull&Bear, Bershka и Stradivarius планируют открыться в России под новыми названиями.