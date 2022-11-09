Китайских инвесторов «Мотор Сич» возмутило «бесстыдство» Украины

Представитель китайских инвесторов «Мотор Сич» Ван Цзин заявил, что они считают принудительную национализацию компании «бесстыдством» и «разграблением». Об этом сообщает РИА Новости.

Власти Украины ранее решили национализировать стратегически значимые предприятия - «Укрнафту», «Укртатнафту», «Мотор Сич», «АвтоКрАЗ» и «Запорожтрансформатор». Предприятия связаны с Игорем Коломойским, Константином Жеваго, Вячеславом Богуслаевым и Константином Григоришиным.

Богуслаев владел предприятием «Мотор Сич», в 2017 году начались переговоры о продаже компании китайскому холдингу Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co Ltd. В 2019-м Skyrizon и Xinwei Group купили 50 процентов акций «Мотор Сич», Антимонопольный комитет Украины не утвердил сделку и позже акции были арестованы.

Теперь акции «Мотор Сич» и других предприятий будут принудительно отчуждены в собственность государства, их спишут со счетов частных лиц. По украинским законам, компенсация за имущество, принудительно отчужденное во время военного положения, проходит с последующим полным возмещением его стоимости (в течение пяти следующих бюджетных периодов).

«Мы решительно выступаем против бесстыдного поведения государства Украины», - так прокомментировали национализацию китайские инвесторы.

Они назвали это политизацией нормального делового поведения и «необоснованным разграблением законных прав и интересов китайских инвесторов».