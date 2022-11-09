Немецкий E.ON снизил оценку своих инвестиций в «Северный поток»

Крупнейший энергетический концерн Германии E.ON понизил оценку своих инвестиций в проект "Северный поток" до €100 млн в связи с повреждениями газопровода, говорится в отчете компании.

В отчете указывается, что из-за высокой рыночной неопределенности после начала конфликта на Украине E.ON видит риски оценки своих инвестиций, в том числе доли в Nord Stream AG, находящейся в активах пенсионного фонда.

"Оценка этих инвестиций по состоянию на 30 сентября 2022 года снизилась до €0,1 млрд. Среди причин этого - большая неопределенность в текущей ситуации и, начиная с 26 сентября, повреждение обеих ниток "Северного потока - 1", причины которого до сих пор не выяснены", - отмечается в документе.

Ранее E.ON выступил против требования Польши закрыть газопровод "Северный поток" в качестве возможной санкции в отношении России. Генеральный директор E.ON Леонард Бирнбаум также заявлял, что компания не планирует выходить из проекта газопровода "Северный поток", поскольку этот шаг дал бы "Газпрому" единоличное право управлять проектом.

Ранее компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших 26 сентября на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2", которые были обнаружены в течение нескольких часов. Первая утечка была выявлена на "Северном потоке - 2" вблизи датского острова Борнхольм. Затем зафиксированы две утечки на "Северном потоке". Позже шведские сейсмологи уточнили, что зарегистрировали два взрыва, произошедших на маршрутах прохождения "Северных потоков".