СберМегаМаркет начал маркировать товары, получившие российский Знак качества

СберМегаМаркет провел интеграцию с системами Роскачества. Теперь представленные на маркетплейсе товары, подтвердившие соответствие опережающим стандартам национальной системы качества, помечаются особой маркировкой – российским Знаком качества.

Фото: СберМегаМаркет СберМегаМаркет

СберМегаМаркет интегрировал свой интерфейс с Роскачеством – данные о товарах, прошедших исследования национальной системы качества, обновляются на площадке в автоматическом режиме. В этом помогает доступ к информации по API (Application programming interface). На данный момент на СберМегаМаркете представлен широкий перечень товаров, получивших российский Знак качества, из самых разных категорий – от продуктов питания до бытовой химии и средств для ухода за собой. За счет интеграции с системами Роскачества информация будет регулярно актуализироваться.

Все товары, отмеченные российским Знаком качества, собраны в специальной подборке. Также для удобства пользователей на СберМегаМаркете был создан новый фильтр – «Товары со Знаком качества». Пока что он действует в категории «Соки и нектары», в дальнейшем будет доступен и в других категориях. С его помощью можно отсортировать товары и выбирать только среди тех, что имеют отличительную маркировку.

АНО «Российская система качества» (Роскачество) – это национальная система качества, созданная по распоряжению Правительства РФ в 2015 году. Российский Знак качества показывает, что товар прошел веерное исследование и подтвердил соответствие существующим стандартам качества и опережающим стандартам Роскачества.

СберМегаМаркет