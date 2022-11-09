Сбербанк запустит вклад в юанях

Он уточнил, что минимальная его сумма составит десять тысяч юаней, максимальная — неограниченна. Клиенты Сбера смогут открыть депозит от одного до 36 месяцев по 17 января 2023 года включительно.

Также Царев напомнил, что у банка есть еще один вклад «Новые возможности», позволяющий выгодно конвертировать доллары в юани и рубли. С 10 ноября Сбер принял решение расширить его сроки, которые ранее составлял 3, 6 и 12 месяцев, до двух и трех лет. Минимальная сумма вклада 50 тысяч рублей или 7 тысяч юаней. Однако оформить его могут лишь клиенты Сбера, имеющие на 13 октября в банке вклады, счета или карты в долларах на сумму свыше 5000 тысяч.