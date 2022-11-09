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1 час назад

Сбербанк запустит вклад в юанях

Елена Прошина

С 10 ноября клиентам Сбербанка станет доступен новый депозит «Вклад в юанях». Об этом сообщил первый заместитель председателя правления банка Кирилл Царев. Его слова приводит «Прайм».

Сбербанк запустит вклад в юанях
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Сбер продолжает совершенствовать свои депозитные продукты в китайских юанях. С 10 ноября банк представит новый депозитный продукт для всех клиентов — вклад в юанях», — сказал Царев.

Он уточнил, что минимальная его сумма составит десять тысяч юаней, максимальная — неограниченна. Клиенты Сбера смогут открыть депозит от одного до 36 месяцев по 17 января 2023 года включительно.

Также Царев напомнил, что у банка есть еще один вклад «Новые возможности», позволяющий выгодно конвертировать доллары в юани и рубли. С 10 ноября Сбер принял решение расширить его сроки, которые ранее составлял 3, 6 и 12 месяцев, до двух и трех лет. Минимальная сумма вклада 50 тысяч рублей или 7 тысяч юаней. Однако оформить его могут лишь клиенты Сбера, имеющие на 13 октября в банке вклады, счета или карты в долларах на сумму свыше 5000 тысяч.

Компании,Кирилл Царев,Сбербанк России,
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