Поступление российского газа в Италию снизилось

«Россия в этом году еще поставляет [в Европу] 7-9 процентов [газа], но если мы вспомним, что раньше она поставляла Европе 150-180 миллиардов кубометров газ в год, то сейчас на Север Европы поставок нет, а нам она дает 7 миллиардов в год», — рассказывал он.