Amazon выпала из клуба компаний-триллионеров

Amazon больше не триллионер. Bloomberg называет это первым случаем падения капитализации компании ниже отметки в 1 трлн долларов.

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Котировки акций Amazon 9 ноября сократились более чем на 4%, и теперь оценка стоимости корпорации не превышает 900 млрд. Еще летом прошлого года капитализация Amazon превышала 1,8 трлн долларов.

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Вероятно, инвесторов разочаровали результаты компании за третий квартал и прогнозы о том, что по итогам последнего квартала корпорация отчитается о росте в пределах 2-8%.

Это нормальные темпы для обычной компании, но не для Amazon, которую портал Gizmodo называет «неустанной машиной роста». Можно ли увидеть тренд и ждать ли выхода из клуба триллионеров новых компаний? Комментирует начальник аналитического отдела компании «Риком-траст» Олег Абелев:

Олег Абелев начальник аналитического отдела компании «Риком-траст», член Ассоциации владельцев облигаций «Выпадение из списка триллионеров никакого тренда абсолютно не означает. Это означает, что произошли флуктуации на фондовом рынке. Не очень хорошая отчетность, повышение налогового пресса, может быть, негативные новости. При тех объемах торгов, с которыми сталкиваются такого рода компании, инвесторы которой находятся по всему миру, [это неудивительно]. Логично, что это может повлечь за собой локальное снижение капитализации. Напомню, что, например, такие гиганты, как Apple, Saudi Aramco, тоже эту отсечку проходили не сразу. Вначале они ее преодолевали, потом откатывались назад, и так происходило несколько раз и может еще проходить и в будущем. Это говорит о том, что волатильность на рынке чуть выше, чем была ранее. А о масштабных проблемах говорят неудачные финансовые отчеты на протяжении нескольких отчетных периодов, невыгодные сделки слияний и поглощений, но никак не такого рода события».

Как указывает CNBC, с января акции Amazon упали в цене более чем на 40%. По результатам года потери компании могут обновить рекорд 2008 года, когда Amazon лишилась 45% капитализации.

Причинами спада телеканал называет замедление экономики, усиление инфляции и рост процентных ставок. Кроме того, Amazon пришлось сокращать бизнес-процессы после взрывного роста онлайн-ретейла во время пандемии.