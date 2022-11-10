Mazda передала «Соллерсу» свою долю в российском СП за €1

Японская автомобилестроительная корпорация Mazda Motor приняла решение прекратить свою деятельность в России. Свою долю в совместном предприятии во Владивостоке компания передала ПАО «Соллерс авто». Об этом сообщает «Интерфакс».
Японский автоконцерн подписал соглашение о передаче доли 24 октября. Сумма сделки составила один евро.
Mazda после ухода с российского рынка планирует отразить убыток в размере 12 млрд иен (около 82 млн долларов). Концерн отмечает, что не увидел возможности продолжения ведения бизнеса в России.