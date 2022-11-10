Названо имя нового главы «Укрнафты»

Предприниматель Сергей Корецкий назначен руководителем компаний "Укрнафта" и "Укртатнафта", которые в начале недели были принудительно изъяты в госсобственность. Об этом свидетельствуют данные Единого госреестра юридических лиц и предпринимателей Украины.

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До него компании возглавлял Олег Гез. Сергей Корецкий занимал должность гендиректора заправок WOG до 2018 года. На Украине он также известен как основатель сети кофеен Idealist Coffee.