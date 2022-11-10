Названо имя нового главы «Укрнафты»

Предприниматель Сергей Корецкий назначен руководителем компаний "Укрнафта" и "Укртатнафта", которые в начале недели были принудительно изъяты в госсобственность. Об этом свидетельствуют данные Единого госреестра юридических лиц и предпринимателей Украины.
До него компании возглавлял Олег Гез. Сергей Корецкий занимал должность гендиректора заправок WOG до 2018 года. На Украине он также известен как основатель сети кофеен Idealist Coffee.
В понедельник Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовым рынкам Украины опубликовала постановление о принудительном отчуждении в собственность государства акций компаний "Укрнафта", "Укртатнафта", "Мотор Сич", "АвтоКрАЗ" и "Запорожтрансформатор". Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что изъятые активы приобрели статус военного имущества, управление ими передано Министерству обороны Украины. Он также не исключил возвращения компаний прежним владельцам или выплаты им компенсаций после снятия военного положения.