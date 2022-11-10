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21 минуту назад

В "Тинькофф" заявили, что заплатили достаточно большую сумму Олегу Тинькову за бренд банка

ТАСС

"Тинькофф" заплатил достаточно большую сумму Олегу Тинькову за бренд банка, теперь он принадлежит кредитной организации. Об этом сообщил председатель правления "Тинькофф" Станислав Близнюк в кулуарах форума форума Finopolis.

В «Тинькофф» рассказали о большой выплате Тинькову за бренд банка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Бренд принадлежит банку и в свое время за это имя банк заплатил достаточно большую сумму", - сказал Близнюк, отвечая на вопрос, есть ли у Тинькова шанс оспорить права на бренд

Он также отметил, что пока неизвестно, какие элементы бренда при ребрендинге будут изменены. Прямого ответа на вопрос о том, будет ли менять банк менять имя, Близнюк не дал.

"Да, мы заявляли, что банк перерос именной бренд . Но с февраля все поменялось. Мы в сторону ребрендинга думаем, несколько раз в эту область заходили. Мы считаем у нас есть бренд, он сильный, имеем права на его использование. Ребрендинг планируем, что-то сделаем, но какие элементы будут меняться - это вопрос дискуссионный"

Во вторник, 1 ноября, Олег Тиньков заявил, что начал процесс отзыва своего бренда, на это в кредитной организации ответили, что все права на этот бренд принадлежат банку.

В апреле "Тинькофф банк" сообщил, что до конца 2022 года проведет ребрендинг и откажется от использования старого бренда. Банк, как пояснялось в сообщении кредитной организации, уже давно перерос первоначальный смысл "именного" бренда.

Группа "Тинькофф" (TCS Group) основана в 2006 году Олегом Тиньковым. Бумаги компании торгуются на Лондонской фондовой бирже и на Московской бирже.

В конце марта Тиньков был включен в санкционный список Великобритании. После этого семейные трасты, связанные с Тиньковым, в результате ряда сделок избавились от всей своей доли в компании, а группа "Интеррос" стала держателем примерно 35,08% акций компании.

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