В «Тинькофф» рассказали о большой выплате Тинькову за бренд банка

"Тинькофф" заплатил достаточно большую сумму Олегу Тинькову за бренд банка, теперь он принадлежит кредитной организации. Об этом сообщил председатель правления "Тинькофф" Станислав Близнюк в кулуарах форума форума Finopolis.

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"Бренд принадлежит банку и в свое время за это имя банк заплатил достаточно большую сумму", - сказал Близнюк, отвечая на вопрос, есть ли у Тинькова шанс оспорить права на бренд

Он также отметил, что пока неизвестно, какие элементы бренда при ребрендинге будут изменены. Прямого ответа на вопрос о том, будет ли менять банк менять имя, Близнюк не дал.

"Да, мы заявляли, что банк перерос именной бренд . Но с февраля все поменялось. Мы в сторону ребрендинга думаем, несколько раз в эту область заходили. Мы считаем у нас есть бренд, он сильный, имеем права на его использование. Ребрендинг планируем, что-то сделаем, но какие элементы будут меняться - это вопрос дискуссионный"

Во вторник, 1 ноября, Олег Тиньков заявил, что начал процесс отзыва своего бренда, на это в кредитной организации ответили, что все права на этот бренд принадлежат банку.

В апреле "Тинькофф банк" сообщил, что до конца 2022 года проведет ребрендинг и откажется от использования старого бренда. Банк, как пояснялось в сообщении кредитной организации, уже давно перерос первоначальный смысл "именного" бренда.

Группа "Тинькофф" (TCS Group) основана в 2006 году Олегом Тиньковым. Бумаги компании торгуются на Лондонской фондовой бирже и на Московской бирже.