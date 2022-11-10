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1 час назад

Магазины Zara в России могут открыться под вывесками «Z»

Илья Родин

Магазины Zara и Bershka продолжат работать на российском рынке, но под другими названиями. Предположительно, они сменят вывески на «Z» и «Br». Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Магазины Zara в России могут открыться под вывесками «Z»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным канала, новые владельцы сетей планируют снова открыть магазины в России. При этом они намереваются назвать их первыми буквами предыдущих названий, с тем, чтобы остался намек на популярные ранее бренды.

«Bershka» могут переименовать в Br, а «Zara» в Z», - уточнили журналисты.

Ранее сообщалось, что ливанская группа компаний Daher, которая покупает российский бизнес Inditex (в него входят Zara и Bershka), планирует работать под своими брендами, дополняет портал 360 TV.

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